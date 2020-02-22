كاس قالت ليكم جيبوا الكاس يافطومة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*تحية لكل من ساهم في شكوي كاس
*تحية لمن ساهم بالفكرة
*ولمن ساهم بالصياغة
*ولمن ساهم بالاصرار
*ولمن ساهم بالمال
*ولمن ساهم بالامنيات الطيبة
*ولود ام در الذي جمع المال
*فطومة
*يافطومة
*قومي جيبي الكاس
*كاس قالت ليكم جيبوا الكاس
*كاس كاس محظوظ
*حايطلع من دولاب الطلس والطبخ
*ليشارك مانديلا والشارقة ودبي وتلاتة سيكافات السكن الراقي
*شكرا الحبيب مزمل
*فلقد كان اصرارك الشديد علي الشكوي
*سببا في صياغتها وتقديمها ولملمت رسومها ورسوم الاتحاد
*والآن ماعلي شداد الا السداد
*سداد رسومه ورسوم المريخ واتعاب المحامين
*حقو الاتحاد يحول دعم الفيفا السنة دي للمريخ
*الباقي بنعفيهو ليهو
*شكرا المربي محمد الشيخ
*فقد كانت حكمتك وكياستك وسعة صدرك مصدرا للاخلاص والتفاني في تقديم الشكوي
*وشكرا اولا واخيرا ان جعلنا مريخاب
*يسجل لنا التاريخ دوما
*اننا الاول
*وهاهي صفحة اليوم تقول
*ان المريخ هو اول نادي سوداني يكسب دوليا شكواه عند كاس
*توتي سبق لها
*والغريبة وقتها ايضا كان علي رأس الهرم الكروي البروف شداد
*المهم
*قلناها سنة الفين ونيف
*ورددناها مرارا
*ديمقراطية المريخ ترفض صرف الرجل الواحد وجيب الرجل الواحد وحكم الفرد الواحد ورجل الحزب الواحد وحزب الرجل الواحد
*وان كان ماسمعناه عن ان سبب الاستقالات كان عبارة رجل الصرف الواحد
*تبقي القصة وضحت
*والديمقراطية لاتتجزأ
*ومن كان يريد امتلاك القرار منفردا لتحمله اعباء الصرف منفردا
*نقول له
*استوب
*والجمعية العمومية قادرة علي سحب الثقة في ليلة وضحاها
*فنحن رفضنا رأي الرجل الواحد والقروش كابه زي الرز
*يبقي بديهي نرفض رأي الرجل الواحد ومحاولة تسلطة والقروش بتنقط نقطة نقطة
*طوالي بنعمل نقطة وسطر جديد
*ايها الناس
*توجد قوانين بموجبها يتم تعيين وعزل المدير التنفيذي
*اتباعها واجب في الحالين
*ومحاولة تنزيلها من علي شاشة المشهد يكون احتيالا عليها وعلي الجمعية العمومية
*وبالتأكيد نرفض وبشدة ونقاوم ذلك التنزيل حال اعماله
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*البمبان الامس ده اسرائيلي ولاشنو؟؟
*عرباتنا دمعن وعطسن وشمن نيم
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال كاس قالت ليكم جيبوا الكاس بلا استهبال معاكم
والي لقاء
سلك
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