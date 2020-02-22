كاس قالت ليكم جيبوا الكاس يافطومة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تحية لكل من ساهم في شكوي كاس

*تحية لمن ساهم بالفكرة

*ولمن ساهم بالصياغة

*ولمن ساهم بالاصرار

*ولمن ساهم بالمال

*ولمن ساهم بالامنيات الطيبة

*ولود ام در الذي جمع المال

*فطومة

*يافطومة

*قومي جيبي الكاس

*كاس قالت ليكم جيبوا الكاس

*كاس كاس محظوظ

*حايطلع من دولاب الطلس والطبخ

*ليشارك مانديلا والشارقة ودبي وتلاتة سيكافات السكن الراقي

*شكرا الحبيب مزمل

*فلقد كان اصرارك الشديد علي الشكوي

*سببا في صياغتها وتقديمها ولملمت رسومها ورسوم الاتحاد

*والآن ماعلي شداد الا السداد

*سداد رسومه ورسوم المريخ واتعاب المحامين

*حقو الاتحاد يحول دعم الفيفا السنة دي للمريخ

*الباقي بنعفيهو ليهو

*شكرا المربي محمد الشيخ

*فقد كانت حكمتك وكياستك وسعة صدرك مصدرا للاخلاص والتفاني في تقديم الشكوي

*وشكرا اولا واخيرا ان جعلنا مريخاب

*يسجل لنا التاريخ دوما

*اننا الاول

*وهاهي صفحة اليوم تقول

*ان المريخ هو اول نادي سوداني يكسب دوليا شكواه عند كاس

*توتي سبق لها

*والغريبة وقتها ايضا كان علي رأس الهرم الكروي البروف شداد

*المهم

*قلناها سنة الفين ونيف

*ورددناها مرارا

*ديمقراطية المريخ ترفض صرف الرجل الواحد وجيب الرجل الواحد وحكم الفرد الواحد ورجل الحزب الواحد وحزب الرجل الواحد

*وان كان ماسمعناه عن ان سبب الاستقالات كان عبارة رجل الصرف الواحد

*تبقي القصة وضحت

*والديمقراطية لاتتجزأ

*ومن كان يريد امتلاك القرار منفردا لتحمله اعباء الصرف منفردا

*نقول له

*استوب

*والجمعية العمومية قادرة علي سحب الثقة في ليلة وضحاها

*فنحن رفضنا رأي الرجل الواحد والقروش كابه زي الرز

*يبقي بديهي نرفض رأي الرجل الواحد ومحاولة تسلطة والقروش بتنقط نقطة نقطة

*طوالي بنعمل نقطة وسطر جديد

*ايها الناس

*توجد قوانين بموجبها يتم تعيين وعزل المدير التنفيذي

*اتباعها واجب في الحالين

*ومحاولة تنزيلها من علي شاشة المشهد يكون احتيالا عليها وعلي الجمعية العمومية

*وبالتأكيد نرفض وبشدة ونقاوم ذلك التنزيل حال اعماله

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*البمبان الامس ده اسرائيلي ولاشنو؟؟

*عرباتنا دمعن وعطسن وشمن نيم

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كاس قالت ليكم جيبوا الكاس بلا استهبال معاكم

والي لقاء

سلك