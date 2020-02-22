بنك فيصل يُوظِّف فتيات لأوّل مرة منذ (40) عاماً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك فيصل الإسلامي لأوّل مَرّة، إفساح المجال للمرأة للعمل بالبنك، وعقد البنك أمس امتحاناً بكلية القانون – جامعة النيلين لأكثر من (5) مُتقدِّمين من الجنسين للاختيار من بينهم للعمل بالمُؤسّسة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك معاوية أحمد الأمين، إنّ هذه هي المرة الأولى التي تُفتح فيها فُرص التنافُس للوظائف في البنك للفتيات، وأضاف بأنّ البنك ظَلّ لمدة (40) عاماً يقصر وظائفه على الرجال فقط، وقال إنّ إدارة البنك في العهد الجديد رأت أن تفتح الباب لجميع قطاعات الشعب السوداني دُون تمييزٍ وبدرجة عالية من الشفافية، واعتبر أنّ التحوُّل بالبنك في جميع خُططه وبرامجه يأتي مُتّسقاً مع روح الثورة السودانية.

من جانبها، أكّدت قائد فريق الموارد البشرية عبير عمر محجوب، أن الهدف من العملية تحديث قاعدة البيانات للمُرشحين بالوظائف وإعمالاً لدور البنك تجاه المُجتمع، خَاصّةً الشباب من خلال تكافؤ الفُرص، وقالت: “حرصنا على عدم خُرُوج أيِّ شاب مُحبط”، وأكدت أنّ الامتحان إلكتروني، وأنّ اللغة الإنجليزية لن تكون عاملاً في الاختيار، وكشفت عن هيكلة واسعة لاستيعاب العدد الكبير في المُستقبل، وأكّدت إعلاء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفُرص.