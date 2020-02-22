قيادي بقوى التغيير: المكون العسكري اثير لبعض المحاور الدولية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺃﺑﻮﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻓﻲ (ﺍﻟﻤﻜﻮﻥﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ)، ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻘﻮﺍ ﺇﻟﻰﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺟﻊﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﺛﻴﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
وأكد ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺑﻂء ﺍﻳﻘﺎﻋﻤﻬﺎ،ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟـ(ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ)، ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﻳﺒﺤﺜﺎﻥ ﻋﻦﺣﺎﺿﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺍﺻﻔﺎً ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻟﻢﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻧﺤﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻪ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺳﺲ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺟﻤﻠﺔﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ.
ﻭﺯﺍﺩ: ﺇﺫﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺃﺛﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻷﻥﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .ﻭﻟـﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣــﺎﻝ ﻟـﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ: ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ: ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ،ﻗﺎﻁﻌﺎً ﺑﺄﻥ ﺗﻌﺪﻟﻴﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞﻭﺍﻟﺒﻂء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺭﺃﻯﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
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