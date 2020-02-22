البنك المركزي يحظر( 27 )شركة واسم عمل بسبب حصائل الصادر

الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي، حظر 27 شركة واسم عمل قال إنها أخفقت في سداد حصائل الصادر. وقام البنك المركزي السوداني بتوزيع منشور على المصارف حوى أسماء الشركات والأعمال المحظورة لعدم التزامها بسداد حصائل صادر استحقت لفترات سابقة. Advertisements واكدت مصادر متطابقة بحسب صحيفة “سودان تربيون” أن غالبية الشركات المحظورة تعمل في صادر الثروة الحيوانية. وأشارت المصادر الى ان إجراءات الحظر ضعيفة ولا تتبعها ملاحقات قانونية واكدت بأنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها المركزي شركات وإسماء أعمال أهدرت عائدات مقدره من أموال السودان.

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