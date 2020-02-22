وزير الصناعة يكشف عن استجلاب خبراء أجانب لإعادة تكوين نظام التعاونيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن استجلاب خبراء أجانب لإعادة تكوين نظام التعاونيات، وإعلن شروع الوزارة في تنفيذ مشروع مع منظماتٍ عالمية لدعم الصناعات التحويلية.

وأكّد مدني في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” أنّ فلسفة الحكومة تقوم على”دعم الإنتاج” عبر سياسيات محفزّة ومشجّعة للمنتجين.

وقال الوزير إنّ إحصاءات وزارة المالية بيّنت أنّ ثلثي الشعب السوداني تحت خط الفقر.

وأضاف” يمكن سدّ هذه الفجوة عبر الاقتصاد التضامني القائم على مشروع التعاونيات بتوفير السلع الأساسية بتكلفة الإنتاج”.

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وأوضح أنّ ذلك يتزامن مع”ضرب حلقة الوسطاء”، لمنع انفلات الأسعار.

وأكّد مدني أنّ خطة الدولة في هذه الاتجاه قائمة على مسارين”إنتاجي واستهلاكي”.

وقال إنّ الصناعات الصغيرة هي التي تحقق الفائدة للبلاد بوجود المقومات اللازمة لها.

وأضاف بأنّ البلاد غنية بالموارد خاصة المورد البشري.