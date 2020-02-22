الحكومة في وضع لاتحسد عليه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لاشك ان الشعب السودانى الذى اطاح بالطاغية ونظامه الفاسد يطمح الى تأسيس نظام ديموقراطى يقوم على ركائز الحرية والسلام والعدالة وهو الشعار الذى التف حوله الثوار وتبنته كل الجهات الراغبة فى احداث التغيير وارساء مبادئ التحول الديموقراطى فى البلد وهو مايوجب الرفض المطلق لاى صورة من صور الاستبداد والتعامل الغير ديموقراطى مع المحتجين والرافضين لبعض تصرفات الحكومة بغض النظر عن صحة رأيهم واعتراضهم ام لا فالاعتراض والتظاهر حق مكفول للكل وليس لاحد مطلقا منع شخص من التعبير عن رأيه فى أى قضية ولا يمكن القبول بالتعامل الفظ والغير قانونى مع المحتجين ، نعم يمكن الاعتراض عليهم بمثل طريقتهم أو بيان خطأ رأيهم لكن ليس لاحد الحق فى منعهم من ابداء رأيهم أو تعنيفهم جراء هذا الأمر وهذا ما توافق عليه الجميع وعليه فقد جاءت الادانات عنيفة جدا لطريقة التعامل الحكومى مع المحتجين يوم الخميس ، ولسنا هنا بصدد الحديث عن صحة اعتراضهم على احالة الضباط للتقاعد ام لا وانما نتحدث عن حقهم فى التعبير عن رايهم ونرفض الطريقة التى تعاملت بها السلطات معهم ، وقد عبر الكثيرون عن هذا الموقف وهو امر طبيعى وفى مكانه ، وادناه بعض المواقف التى عبرت عن رفضها المطلق للسلوك الحكومى بشكل قاطع.

# تجمع المهنيين أدان وبأقوى العبارات الاستخدام المفرط للعنف والقمع، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها.

# رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير اعتبر ان قمع المواكب السلمية لا يليق بسودان ما بعد الثورة ، ودعا إلى التحقيق والمحاسبة فيما وصفه بالقمع الذي وقع على محتجين في المواكب التي خرجت ظهر يوم الخميس.

# البيان الحكومى الرسمى أكد على حق الناس فى التظاهر والتعبير عن رأيهم ورأى ان أخطاء وقعت فى التعامل مع المحتجين واعدا بالتحقيق وتحديد الجهات المسؤولة وقال ان المساءلة ستطال كل من يثبت انه قصر فى واجباته أو اخطأ فى تعامله وخالف القانون .

ومن الواضح ان هذا البيان لم يرق الى المستوى المفترض ان يكون عليه بيان حكومة الثورة لكنها الموازنات التى وقعت فيها الحكومة والحيرة التى اكتنفتها وهى تجد نفسها فى موضع الخصم والحكم وهى الحكومة والمعارضة فى وقت واحد وفوق هذا وذاك هى تنظر بحسرة الى شماتة منسوبى النظام البائد فيها مما يجعلها فى وضع لاتحسد عليه فهى مضطربة ومحرجة ولاندرى ماذا تفعل .