تأخير مؤتمر المانحين يؤزم وضع الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان قدم السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى موازنة العام 2020 والصراع يحتدم بين الحكومة وحاضنتها السياسية التى سجلت انتصارا على حكومتها وارغمت الجهاز التنفيذى على عدم الاصرار على تنفيذ مقترحه برفع الدعم وقد تم اعتماد الموازنة من غير رفع الدعم اذ توافق الطرفان على عدم اتخاذ اى قرار بخصوص هذا الجانب قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى الذى ربطته الحكومة بمؤتمر المانحين المعلن انعقاده فى أبريل بالكويت حسب البيان الصادر يومها .

وفى الأيام الماضية ثارت ثائرة قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وهما يرفضان بشدة محاولات الحكومة رفع الدعم جزئيا وجعله امرا واقعا حتى ان كثيرين طالبوا باقالة السيد وزير المالية واعتبروه غير جدير بالبقاء فى منصبه وايضا ثارت ثورتهم حول قرار تخصيص محطات لتوزيع البنزين بسعر تجارى الأمر الذى اعتبروه فتح اكبر باب للفساد والافساد وطالبوا بالغاء القرار فورا لكن ذلك لم يحدث مما فاقم المشكلة بين الأطراف المتنازعة وزاد من حدة الازمة ووسع الشقاق بين الجهتين لكنه لم يصل الى ابعد من هذا – مع صعوبة هذا الحد الذى وصلاه – ، لكن الإعلان مؤخرا عن تأجيل مؤتمر المانحين حتى يونيو بدلا عن أبريل

ادخل الحكومة فى وضع حرج ، وقد قال السيد وزير المالية إن اجتماع “اصدقاء السودان” المنعقد ليومين في السويد أقر تأجيل مؤتمر المانحين حتى منتصف يونيو المقبل بعد ان كان مقررا التئامه في ابريل ، وهذا الكلام سوف يجعل الحكومة فى وضع حرج جدا ويؤزم وضعها ويزيد من مشاكلها مع مناصريها المعترضين أصلا على سياستها خاصة وان تجمع المهنيين مثلا قد عقد مؤتمرا صحفيا رفض فيه السياسات الحكومية المالية الجديدة وطالب على لسان الدكتور محمد ناجى الاصم الحكومة ان تصبر على الوضع وتبقيه كما هو الى ان يحين انعقاد مؤتمر أبريل ، أما اليوم وقد اعلن تأجيل المؤتمر فلا ندرى كيف تتم المعالجة وقد قرأنا تصريحات الحكومة الاسبوع الماضى ان مقترح زيادة المرتبات لن يتم تطبيقه لانه سوف يتسبب فى انهيار الموازنة وهذا وضع مازوم وجدت الحكومة نفسها فيه.