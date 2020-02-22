إحالة المتهمين في بلاغ انقلاب الإنقاذ للمحكمة بعد (3) أسابيع

التاريخ: 22-فبراير-2020
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كشف النائب العام تاج السر الحبر عن إحالة المتهمين في بلاغ انقلاب الإنقاذ إلى المحكمة بعد (3) أسابيع، وقال إن التحقيق في البلاغ يمضي بصورة طيبة.
وأكد الحبر أن التحقيقات مستمرة بشأن الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب في عهد النظام السابق، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، بأنه سيتم تقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة متى ما تم الإنتهاء من التحقيقات واكتمال الملفات، وأشار إلى رفع الحصانة عن بعض المتهمين في هذه القضايا.
وعن قضية المفقودين قال الحبر في حوار مع الناشط الاسفيري “شوتايم” بثه الأخير على صفحته بـ”فيسبوك”، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وتم توجيه المشارح لفحص كل العينات وإرسالها لمراكز الفحص الجنائية، وأوضح أن اللجنة تتكون من مختصين كما تم طلب المساعدة في ذلك من المنظمات الدولية، وقال إن اللجنة توصلت إلى نتائج طيبة في هذا الصدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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