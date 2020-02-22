توقيع اتفاق سلام بشأن مسار شرق السودان

وقع وفدا الحكومة وقادة مسار الشرق أمس بفندق برميد بجوبا على إتفاق سلام الشرق بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، رئيس الوفد الحكومي وأعضاء الوفد المفاوض وقيادات مسار الشرق والجبهة الثورية.

حيث وقع عن حكومة السودان محمد حسن التعايشي عضو الوفد الحكومي المفاوض وعن مسار الشرق كل من أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا، ومسار الشرق. وهنأ د. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية السودانية الجميع بتوقيع الإتفاق وقال انه سيضع الجميع في تحدٍ حقيقي نحو تحقيق السلام الشامل واضاف، “بالتوقيع على إتفاق مسار الشرق فتحنا الباب واسعا لإستكمال عملية السلام في بقية المسارات الأخرى” في إشارة الى مساري دارفور و المنطقتين.

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وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان الاتفاق يؤكد رغبة الجبهة الثورية نحو تحقيق السلام العادل في السودان و ان توقيع الاتفاق بهذه السرعة يؤكد بأن الجبهة الثورية ترنو نحو تحقيق السلام النهائي في غضون الفترة التي تم تحديدها بثلاثة اسابيع.

و قال الهادي” بهذا التوقيع قد سرنا نحو معالجة كل القضايا بما فيها تعيين الولاة والمجلس التشريعي ونكون قد وفقنا في معالجة الاختلالات في بنية الدولة السودانية السياسية والاقتصادية والإجتماعية ونكون قد اتحنا فرصة لاستقرار المرحلة الانتقالية وساهمنا في التحول الديمقراطي و جنبنا البلاد شرور الحرب وعدم الاستقرار”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)