التاريخ: 22-فبراير-2020
5 مشاهدة
حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو” من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد.
نافياً ما تردد بأن قوات سودانية كانت في طريقها إلى دولة الإمارات العربية وتم إرجاعها بأمر منه.
وأشار “حميدتي” بحسب صحيفة السوداني، إلى ما راج من لغط وما نسب إليه من تعليق حول إحالة بعض ضباط القوات المسلحة للتقاعد، موضحاً أنه لم يتطرق لهذا الأمر وإنما هو محض شائعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي” ينفي إعادته لقوات سودانية كانت في طريقها إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.