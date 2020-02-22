“حميدتي” ينفي إعادته لقوات سودانية كانت في طريقها إلى الإمارات

حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “محمد حمدان دقلو” من إطلاق الأكاذيب والشائعات غير المقبولة التي لا تخدم مصلحة البلاد.

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نافياً ما تردد بأن قوات سودانية كانت في طريقها إلى دولة الإمارات العربية وتم إرجاعها بأمر منه.

وأشار “حميدتي” بحسب صحيفة السوداني، إلى ما راج من لغط وما نسب إليه من تعليق حول إحالة بعض ضباط القوات المسلحة للتقاعد، موضحاً أنه لم يتطرق لهذا الأمر وإنما هو محض شائعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)