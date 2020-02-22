سلفا كير يحل حكومته ويعين نواب جدد

أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً جمهورياً بحل حكومته وإعفاء نائبيه قبل يوم واحد فقط من الموعد المحدد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

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وفي مرسوم رئاسي أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، أقال الرئيس كير جميع أعضاء حكومته لتمهيد الطريق نحو تكوين حكومة ائتلافية جديدة مع جماعات المعارضة بحلول الموعد النهائي اليوم السبت.

وشملت قرارات الإعفاء، النائب الأول لرئيس الجمهورية الجنرال تعبان دينق قاي، ونائب رئيس الجمهورية الدكتور جيمس واني إيقا.

وفي مرسوم آخر، أصدر كير قراراً باستبدال قاي بمنافسه اللدود الدكتور رياك مشار نائباً أولاً لرئيس الجمهورية في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، كما عين ثلاثة نواب آخرين للرئيس وفقاً لاتفاق السلام المنشط، وهم تعبان دينق قاي ، وجيمس واني إيقا، وربيكا نياندينق قرنق دي مبيور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)