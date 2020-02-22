التاريخ: 22-فبراير-2020
3 مشاهدة
كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية “الذراع الفني لوزارة الطاقة والتعدين – قطاع التعدين”، سليمان عبدالرحمن، أن المحطات التابعة للهيئة العامة في مناطق “أبوحمد، مروي، كسلا، محمد قول وجبل أولياء” وأيضاً المحطة المركزية بمقر الهيئة بالخرطوم لم تسجيل أي هزة زلزالية في أي منطقة من مناطق السودان، خاصة ولاية النيل الأزرق التي رشحت أخبار أنها شهدت هزة أرضية عنيفة أمس بمناطق ود الماحي وقيسان. وأوضح أن المحطة رصدت زلزال في إحدى دول الجوار.
وقال سليمان بحسب صحيفة آخر لحظة إن المحطات التابعة للهيئة سجلت منذ صباح الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٠ زلزال إقليميا بإحدى دول الجوار الشمالي في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت العالمي والساعة العاشرة بالتوقيت المحلي للسودان ، وأضاف سليمان “إذا كان هناك زلزال محلي فمن المؤكد أن محطات الرصد الزلزالي التي تملكها هيئة الأبحاث الجيولوجية ستقوم بتسجيله.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأبحاث الجيولوجية: محطاتنا لم تسجل هزة أرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.