الأبحاث الجيولوجية: محطاتنا لم تسجل هزة أرضية

كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية “الذراع الفني لوزارة الطاقة والتعدين – قطاع التعدين”، سليمان عبدالرحمن، أن المحطات التابعة للهيئة العامة في مناطق “أبوحمد، مروي، كسلا، محمد قول وجبل أولياء” وأيضاً المحطة المركزية بمقر الهيئة بالخرطوم لم تسجيل أي هزة زلزالية في أي منطقة من مناطق السودان، خاصة ولاية النيل الأزرق التي رشحت أخبار أنها شهدت هزة أرضية عنيفة أمس بمناطق ود الماحي وقيسان. وأوضح أن المحطة رصدت زلزال في إحدى دول الجوار.

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وقال سليمان بحسب صحيفة آخر لحظة إن المحطات التابعة للهيئة سجلت منذ صباح الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٠ زلزال إقليميا بإحدى دول الجوار الشمالي في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت العالمي والساعة العاشرة بالتوقيت المحلي للسودان ، وأضاف سليمان “إذا كان هناك زلزال محلي فمن المؤكد أن محطات الرصد الزلزالي التي تملكها هيئة الأبحاث الجيولوجية ستقوم بتسجيله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)