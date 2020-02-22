التاريخ: 22-فبراير-2020 فى : حوادث 14 مشاهدة انهى تاجر عمله “اجنبي” في العقد الرابع حياته شنقاً بحبل داخل منزله بضاحية الازهري جنوب الخرطوم. Advertisements وقالت مصادر بحسب صحيفة آخر لحظة ان التاجر تعرض لعملية احتيال ونصب من قبل بعض عملائه في مبلغ مليار ونصف المليار جنيه، وان ذلك ادى لدخوله في حالة نفسية واكتئاب دفعته لنصب مشنقة صنعها لنفسه في سقف غرفة نومه وتدلى منها منتحراً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار تاجر عملة بعد خسارته مبلغ مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.