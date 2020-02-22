لجنة مفصولي الجيش: أكثر من (60) ألف طلب استمارة لرد المظالم

التاريخ: 22-فبراير-2020
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أكدت لجنة مفصولي القوات المسلحة، أنها تبذل جهودها لحل قضايا المفصولين تعسفياً من الجندي حتى الفريق.
وأعلن عضو باللجنة لمصادر أمس، تسلمهم أكثر من (60) ألف استمارة للنظر فيها، وطمأن منسوبي القوات المسلحة أن عمل اللجنة يسير بصورة جادة وتعمل بكل صدق لرد الحقوق لأهلها عبر ملفات كل ضابط أو ضابط صف أو جندي.
وأشار العضو بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن لجنة رد المظالم تم تكوينها من قبل رئيس المجلس السيادي الانتقالي المشير عبد الفتاح البرهان وبصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة وتضم تسعة ضباط في الخدمة وخمسة متقاعدين واثنين من الصف والجنود وتنعقد اجتماعاتها ببرج المعاشيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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