ستونا في مهرجان الفجيرة الدولي الثالث ممثلة للسودان

تشارك الفنانة السودانية ستونا المقيمة بالقاهرة في الدورة الثالثة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدولة الامارات العربية المتحدة، الذي انطقلت فعالياته مساء الخميس الماضي بتشريف الشيخ جمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، بمشاركة المع نجوم الفن والثقافة في الوطن العربي.
وتقدم ستونة ضمن اكثر من “600” فنان مشارك من “60” دولة ، تقدم بحسب صحيفة الجريدة عروضاً فنية خلال ايام المهرجان برفقة فرقتها الاستعراضية، حيث تعرض المحمول الثقافي السوداني من غناء واستعراض وفلوكلور وتراث، وتأتي مشاركتها يومي الاحد 23 فبراير بمسرح الكورنيش الرئيسي عند السابعة بتوقيت الامارات، ويوم الاثنين 24 بمسرح القرية التراثية، – دبا، في تمام الساعة التاسعة.
وتغادر الفنانة ستونا وفرقتها الموسيقية والاستعراضية القاهرة فجر اليوم السبت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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