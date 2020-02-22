العثور على (288) مسدساً بغابة الفيل

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات والتهريب بولاية القضارف (288) مسدساً (9 ملم)، تركي الصنع بغابة الفيل بمحلية الفشقة. ووفقاً لشرطة الولاية، فإن أفراد شرطة مكافحة المخدرات والتهريب عثروا على المسدسات مدفونة بغابة الفيل، وأن إدارة مكافحة المخدرات والتهريب توفرت لديها معلومات عن شبكة إجرامية تقوم بتهريب الأسلحة الصغيرة (مسدسات) بالمحلية. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، فإن الشرطة استطاعت تحديد موقع العصابة والتعامل معها، وفتح بلاغ بالرقم (135) أسلحة وذخيرة بالقسم الأوسط ولاية القضارف. وتعد الضبطية الإنجاز الثاني للشرطة خلال أسبوع، حيث تمكنت مطلع الأسبوع الماضي من ضبط (107) مسدس من نفس النوع بالقرب من المدينة (3) و(4) وفر أفراد الشبكة عقب تبادل لإطلاق النار معها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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