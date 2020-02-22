التاريخ: 22-فبراير-2020
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شدد رئيس مجلس السيادة المشير عبد الفتاح البرهان بعدم التفريض في الدين ولا المساس به جاء ذلك لدي أفتتاحه مسجد حي الزمالك بضاحية جبرة الذي شيده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ﻭبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 ، ﺣﺚ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺑﺠﺒﺮﺓ ﺃﻣـﺲ، ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟـﺪﻋـﺎﺓ ﺍﻟـﻰ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺑﻴﻮﺕ ﷲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻮﻡﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو البرهان: لا تفريط ولا نسمح لأحد بالمساس بالدين الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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