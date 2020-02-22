الصافي: لا نخاف على الثورة فهي مسنودة بارادة شعبية

التاريخ: 22-فبراير-2020
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قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي، بعدم تخوفهم على الثورة ، وبرر ذلك لأنها مسنودة بارادة شعبية، وتقف على قمتها الارادة الشبابية، وكشف في الوقت ذاته عن اجتماع مرتقب بين قوى الحرية من أجل وضع التصور النهائي للمجلس التشريعي.
وقال الصافي بحسب صحيفة الجريدة: لا نخشى على الثورة، لأن شبابها متحمسون بوعي شديد وليس مدفوعين بعاطفة. وأقر بوجود ضعف في بعض مكونات الحكومة، وأرجع ذلك لتراخيها وتباطؤها، وأعاب على مؤسسات الدولة، خاصة التي تجلس على قمة الهرم التنفيذي، التعجل في اطلاق التصريحات عبر وسائل الاعلام، ودلل على ذلك بالتصريحات التي أعقبت لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالب السلطات التنفيذية بالالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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