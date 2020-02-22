وزير الصناعة والتجارة: “ثلثا” الشعب السوداني تحت خط الفقر

كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن استجلاب خبراء أجانب لإعادة تكوين نظام التعاونيات، وإعلن شروع الوزارة في تنفيذ مشروع مع منظماتٍ عالمية لدعم الصناعات التحويلية، مؤكداً أنّ فلسفة الحكومة تقوم على ”دعم الإنتاج” عبر سياسيات محفزّة ومشجّعة للمنتجين.

وقال الوزير بحسب صحيفة الصيحة، إنّ إحصاءات وزارة المالية بيّنت أنّ ثلثي الشعب السوداني تحت خط الفقر.

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وقال ”يمكن سدّ هذه الفجوة عبر الاقتصاد التضامني القائم على مشروع التعاونيات بتوفير السلع الأساسية بتكلفة الإنتاج”، وأوضح أنّ ذلك يتزامن مع ”ضرب حلقة الوسطاء”، لمنع انفلات الأسعار.

وأكّد مدني أنّ خطة الدولة في هذا الإتجاه قائمة على مسارين ”إنتاجي واستهلاكي”، وقال إنّ الصناعات الصغيرة هي التي تحقق الفائدة للبلاد بوجود المقومات اللازمة لها.

وأضاف بأنّ البلاد غنية بالموارد، خاصة المورد البشري، ونوه إلى أن الصناعات التحويلية والصغيرة ستسهم في تشغيل الشباب والقوى العاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)