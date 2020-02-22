جهاز حماية الأراضي وازالة المخالفات يدشن حملة مخالفات لمبادرة سوق الاطارات

أكد العميد شرطة الوليد محي الدين عثمان، المدير العام لجهاز حماية الأراضي وازالة المخالفات، بولاية الخرطوم، سعي الجهاز في ازالة كافة التشوهات والمخالفات بالولاية، وقال الوليد خلال تدشينه أمس مبادرة حملة سوق الاطارات بالخرطوم٣ بمشاركة العاملين بجهاز الحماية وهيئة الصرف الصحي>

Advertisements

قال إن عملية الإزالة سيتم تدريجها لعدة مراحل، وشدد على أهمية المبادرات الشعبية في حملات المخالفات، وناشد العميد المواطنين لتغيير السلوك الذي لا يراعي فيه البعض للمصلحة العامة والحفاظ على حق الطريق العام، وجدد حرص الجهاز على تطبيق القانون وتوعية المخالفين، بجانب رصد كافة المخالفات الصحية والبيئية والسكنية والزراعية ومخالفات الطريق العام المتعددة، من جانبه شدد مدير عام هيئة الصرف الصحي بالولاية، د. منتصر مامون بحسب صحيفة الجريدة، شدد على أهمية المحافظة على المجاري والمصارف بالأحياء والطريق العام، من خلال تجنب رمي الانقاض والنفايات، وقال إن المواطن شريك مع الدولة في حماية مكتسباتها، ونوه الى أن الجهاز يعمل على تنفيذ ازالة كافة المخالفات المتعددة، وأعلن عن ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازالات حتى تصبح الخرطوم خالية من التشوهات البصرية، وأوضح ان الخرطوم شهدت ازالات متعددة شملت كل مخالفات الطريق العام لجامعة افريقيا العالمية وشارع مستشفى ابراهيم مالك، لتسهيل حركة المواطنين ومرور المركبات العامة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)