(ربكة) في خطاب “حمدوك” تتسبب في بث الكواليس على الهواء مباشرة

شهد خطاب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، الذي بث في الساعات الأولى من صباح اليوم (ربكة كبيرة) تمثلت في بث كواليس الخطاب على الهواء مباشرة، قبل اجازة بثه. حيث كان من المقرر ان يتم تسجيله ومن ثم بثه عبر تلفزيون السودان، إلا ان وكالة سونا للأنباء عبر قناتها على اليوتيوب، وعدد من القنوات العالمية قاموا ببث كواليس الخطاب. وأظهر البث رئيس الوزراء صامتاً لمدة (17) ثانية، ومن ثم قال مبتسماً: (نبدأ، حتشطبوا الفات داك وللا حتعملوا فيهو شنو؟، كويس “ههه”؛ طيب).

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وأعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في خطابه بحسب صحيفة السوداني، تشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة النائب العام في أحداث العنف التي صاحبت موكب “رد الجميل”.

وحدد حمدوك في خطاب مدة أسبوع للجنة التحقيق لرفع تقريرها النهائي بشأن الأحداث، وأعلن رفضهم للعنف المفرط الذي تم إستخدامه في تفريق الموكب، مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)