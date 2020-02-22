الصحة: إصابات خطيرة بين المدنيين في مسيرة الخميس

التاريخ: 22-فبراير-2020
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن إصابة ٥٣ شخصاً في أحداث الخميس، ووصفت بعضها بالخطيرة بين مدنيين قاموا بتنظيم “موكب الوفاء الخميس الماضي”، ووصف بيان الصحة الحالات التي تمت معاينتها انها لعدد (53) شخصاً بينهم أطفال و نساء و شباب، تمت مهاجمتهم أثناء تعبيرهم السلمي عن آرائهم و مطالبهم، وتصادف وجودهم بالقرب من مكان الموكب، وأضاف البيان ان وسائل الهجوم تباينت ما بين رصاص حي الى غاز مسيل للدموع او الضرب العنيف بالعصي و المواسير الحديدية والركل بالاقدام و الرشق بالحجارة.
يغطي هذا التقرير بحسب صحيفة الجريدة، حالة الإصابات التي وردت الى مستشفيات عديدة بالعاصمة قامت وزارة الصحة الاتحادية وادارات عموم الصحة والرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم بمتابعتها منذ اللحظات الأولى تولت إدارة المستشفيات بالوزارة الاتحادية متابعة حالة كل مريض بالتنسيق مع الجهات المعنية بالولاية ومع مسؤولي المرافق الصحية، نسبة لعدم وجود قسم للحوادث بمستشفى الخرطوم التعليمي، ذهبت أو حُولت كل الحالات الى ٣ مستشفيات خاصة هي فضيل، والزيتونة والفيصل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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