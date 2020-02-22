غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة إدلب السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا الأمين العام للأمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا، “لإنهاء الكارثة الإنسانية ولتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه”.

وقال غوتيريش “لعام تقريبا شهدنا سلسلة من الهجمات البرية للحكومة السورية بدعم بضربات جوية روسية. تكررت هذا الشهر الاشتباكات القاتلة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية”.

وأضاف للصحفيين في نيويورك: “هذا الكابوس الذي صنعه البشر لمعاناة الشعب السوري المطولة يجب أن يتوقف. يجب أن يتوقف الآن”. رويترز المادة السابقة قطر توجه 5 طائرات إلى الصين لمحاربة فيروس “كورونا”

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