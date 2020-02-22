قائمة حزب الأصوليين تتصدر الانتخابات البرلمانية في العاصمة طهران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وكالة فارس الإيرانية بتصدر قائمة حزب المحافظين الأصوليين (إيران سربلند) في العاصمة طهران بالانتخابات البرلمانية، والتي يتزعمها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف.

طهران – سبوتنيك. وذكرت وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت: “تصدر قائمة المحافظين الأصوليين في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الجمعة والتي يجري فرز الأصوات فيها اليوم السبت”.

وأضافت “فارس”: “كان تصدر قائمة (إيران سربلند) للمحافظين بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف واضح في طهران التي تمتلك 35 مقعدا 5 منها للأقليات المشاركين في هذه القائمة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية ، في وقت سابق مساء اليوم، انتهاءعمليات التصويت رسميا في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية في البلاد، وبدء فرز الأصوات في أغلب المراكز الانتخابية في المحافظات الإيرانية.