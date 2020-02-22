قائمة حزب الأصوليين تتصدر الانتخابات البرلمانية في العاصمة طهران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت وكالة فارس الإيرانية بتصدر قائمة حزب المحافظين الأصوليين (إيران سربلند) في العاصمة طهران بالانتخابات البرلمانية، والتي يتزعمها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف.
طهران – سبوتنيك. وذكرت وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت: “تصدر قائمة المحافظين الأصوليين في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الجمعة والتي يجري فرز الأصوات فيها اليوم السبت”.
وأضافت “فارس”: “كان تصدر قائمة (إيران سربلند) للمحافظين بزعامة عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف واضح في طهران التي تمتلك 35 مقعدا 5 منها للأقليات المشاركين في هذه القائمة”.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية ، في وقت سابق مساء اليوم، انتهاءعمليات التصويت رسميا في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية في البلاد، وبدء فرز الأصوات في أغلب المراكز الانتخابية في المحافظات الإيرانية.
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