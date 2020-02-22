“أنصار الله” تسيطر على مواقع حساسة جنوب الجوف وطيران التحالف يشن غارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت جماعة “أنصار الله” ، اليوم الجمعة، من تحقيق تقدم جديد في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة هادي، بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن “أنصار الله” شنت هجوما واسعا متعدد المحاور مسنودا بقصف صاروخي ومدفعي مكثف استمر لساعات، سيطرت خلاله على تباب الجروف والقناصين غرب مديرية الغيل جنوبي غربي الجوف.

وذكر أن تقدم “أنصار الله” تحقق عقب حصار فرضته الجماعة على اللواء 127 الذي يقوده العميد عبدالله الضاوي، لنحو 4 أيام، علاوة على مقتل رئيس أركان محور الجوف قائد اللواء 155 في الجيش اليمني، العميد صادق أمين العكيمي، نجل محافظ الجوف، وإصابة 3 قادة آخرين في قصف نفذته “أنصار الله”.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي 10 غارات على مديرية الغيل، 6 منها استهدفت آليات وعربات وأسلحة لـ”أنصار الله” في جبال المقاطع.