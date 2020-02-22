أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* الشرطة: استخدام أدوات الشغب تم باشراف النيابة

* الأبحاث الجيولوجية: لم تسجل أي هزة زلزالية بالسودان

*مدني لـ (الصيحة): (ثلثا) الشعب السوداني تحت خط الفقر

الجريدة:

* الصحة: إصابات خطيرة بين المدنيين في موكب الخميس

* النيابة العامة تعتزم اجراء تحقيق في استخدام العنف ضد المتظاهرين

*مقتل واصابة ثلاثة مواطنين بطريق الرهد – كرتالا

السوداني:

* (ربكة) في خطاب حمدوك تتسبب في بث الكواليس على الهواء مباشرة

*الشرطة: لم نستخدم أي سلاح ناري ضد المتظاهرين و(60) من منسوبينا أصيبوا في الأحداث

*حميدتي ينفي إعادته لقوات سودانية كانت في طريقها إلى الامارات

المجهر:

*البرهان: لن نسمح لأحد المساس بالدين الاسلامي

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*الشرطة: التعامل مع تظاهرات (الخميس) تم باشراف النيابة

آخر لحظة:

* انتهاء التحقيق مع قادة انقلاب الانقاذ

*استمرار الاحتجاجات والشرطة تعلن ممارسة صلاحياتها

*انتحار تاجر عملة تعرض لخسارة مالية

*البرهان: لن نسمح لاحد المساس بالدين

الدار:

*استشهاد احد الثوار غرقا بعد نجاته من الموت بعيار ناري في ثورة ديسمبر

*الشرطة تصدر بيانا حول احداث احتجاجات الخميس

*البرهان يفتحح مسجد بحي جبرة بالخرطوم شيد على نفقة حميدتي

*التفاصيل الحزينة حول مقتل طالب ثانوي في صف الرغيف واصابة صديقه

*الصلح بين الشاعر الحلنقي والفنان محمد الامين

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للاساس و الدراسات الاسلامية للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)