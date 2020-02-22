تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* الشرطة: استخدام أدوات الشغب تم باشراف النيابة
* الأبحاث الجيولوجية: لم تسجل أي هزة زلزالية بالسودان
*مدني لـ (الصيحة): (ثلثا) الشعب السوداني تحت خط الفقر
الجريدة:
* الصحة: إصابات خطيرة بين المدنيين في موكب الخميس
* النيابة العامة تعتزم اجراء تحقيق في استخدام العنف ضد المتظاهرين
*مقتل واصابة ثلاثة مواطنين بطريق الرهد – كرتالا
السوداني:
* (ربكة) في خطاب حمدوك تتسبب في بث الكواليس على الهواء مباشرة
*الشرطة: لم نستخدم أي سلاح ناري ضد المتظاهرين و(60) من منسوبينا أصيبوا في الأحداث
*حميدتي ينفي إعادته لقوات سودانية كانت في طريقها إلى الامارات
المجهر:
*البرهان: لن نسمح لأحد المساس بالدين الاسلامي
*الشرطة: التعامل مع تظاهرات (الخميس) تم باشراف النيابة
آخر لحظة:
* انتهاء التحقيق مع قادة انقلاب الانقاذ
*استمرار الاحتجاجات والشرطة تعلن ممارسة صلاحياتها
*انتحار تاجر عملة تعرض لخسارة مالية
*البرهان: لن نسمح لاحد المساس بالدين
الدار:
*استشهاد احد الثوار غرقا بعد نجاته من الموت بعيار ناري في ثورة ديسمبر
*الشرطة تصدر بيانا حول احداث احتجاجات الخميس
*البرهان يفتحح مسجد بحي جبرة بالخرطوم شيد على نفقة حميدتي
*التفاصيل الحزينة حول مقتل طالب ثانوي في صف الرغيف واصابة صديقه
*الصلح بين الشاعر الحلنقي والفنان محمد الامين
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان القرآن الكريم للاساس و الدراسات الاسلامية للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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