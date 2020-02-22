اتفاق سلام الشرق محاولة جادة لمعالجة مشكلاته المعلقة

السبت 22 فبراير 2020

قال عضو مجلس السيادة السوداني، المتحدث باسم وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، محمد حسن التعايشي، إن اتفاق سلام الشرق، هو محاولة جادة وصادقة لمعالجة مشكلاته المعلقة.



وكان وفدا الحكومة السودان ية، ومسار الشرق، وقعا اتفاقا للسلام اليوم الجمعة في جوبا.

وأكد التعايشي، التزام الحكومة بتحقيق السلام الشامل والعادل، لافتا إلى أنه منذ الاستقلال كانت هناك مطالب و مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية معلقة لم تتم معالجتها بصورة جذرية، وظلت قضايا التهميش والظلم الاجتماعي والسياسي بشرق السودان محل نقاش. وأضاف "حاولنا أن نعالج المشكلات بمنهج مختلف عما مضي، وهذا الاتفاق مكسب لكل أهل شرق السودان وليس ملكا لتنظيم سياسي".

وأوضح أنه سيتم نقل الاتفاق إلى أهل شرق السودان ليتم بحثه واعتماده وتكوين آليات تنفيذه وتطبيقه، لافتا إلى أن الاتفاق محاولة جادة وصادقة لتحقيق سلام شامل ينهي قضية الحرب لنتجه جميعا لبناء دولة المواطنة والديمقراطية المستدامة.

كما أوضح أنه إذا توفرت لدى الأطراف الإرادة والنضج والوعي الكافي يمكنها أن تتوصل لاتفاق سلام قبل المدة المحددة بثلاثة أسابيع، وأن ذلك يتطلب تنازلات سياسية واجتماعية شخصية حتى نبني شراكة حقيقية مع الآخرين تنهي الحرب وتحقق السلام العادل والشامل.

فيما أ عرب أسامة سعيد رئيس وفد مسار الشرق، عن شكره وتقديره لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، راعي مفاوضات السلام السودان ية، مؤكدا أن اتفاق سلام الشرق ضمن مسارات الجبهة الثورية السودان ية هو ملك لكل أبناء شرق السودان .

Advertisements

وأضاف "بذلنا جهدا كبيرا لتضمين كل مواطني شرق السودان دون تمييز في هذا الاتفاق"، لافتا إلى أن الاتفاق خاطب جذور القضايا السياسية.

وأكد إيجاد مشاركة سياسية لكل أبناء وبنات شرق السودان وعلى إيجاد وضع إداري مميز في إطار الحكم الفيدرالي في ولايات الشرق، لتتمتع بسلطات حقيقية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الاتفاق تضمن في الجانب الاقتصادي إنشاء صندوق إعمار قوامه تمويل محلي معلوم وإنشاء بنك أهلي لشرق السودان لاستقطاب الدعم والتمويل من المانحين المحليين والدوليين، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيقوم بتمويل برامج أساسية في مجال البني التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات البشرية، حيث إن هذه المشروعات تحقق مطالب واحتياجات كل شرق السودان .

وأشار إلى أن شرق السودان عانى من التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولكننا الآن نعمل مع حكومة الثورة على إزالة هذا التهميش وبناء سودان جديد تكون فيه المواطنة المتساوية وتوفير الخدمات لكل أبنائه.

ومن جانب، هنأ الدكتور الهادي إدريس رئيس "الجبهة الثورية السودان ية"، الجميع بتوقيع الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيضعنا فى موقع متقدم نحو تحقيق السلام الشامل.

وقال إدريس، "بالتوقيع على اتفاق مسار الشرق فتحنا الباب واسعا لاستكمال عملية السلام في بقية المسارات الأخرى المتمثلة في مسار دارفور والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)"، موضحا أن التوقيع على الاتفاق يؤكد رغبة الجبهة الثورية نحو تحقيق السلام العادل النهائي في السودان في غضون الفترة التي تم تحديدها بثلاثة أسابيع.

وأضاف "بالتوقيع على هذا الاتفاق نكون قد عالجنا كل القضايا العالقة بما فيها تعيين الولاة والمجلس التشريعي وتوصلنا لمعالجة الاختلالات في بنية الدولة السودان ية من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونكون قد ساهمنا في استقرار المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وجنبنا البلاد شرور الحرب وعدم الاستقرار".