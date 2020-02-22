الحكومة الانتقالية ومسار الشرق يوقعان اتفاق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقع وفدا الحكومة السودانية ومسار الشرق، اتفاقا للسلام، اليوم، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان مقتضب، إن اتفاق السلام وُقع في حضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة في مفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء الوفد المفاوض وقيادات “مسار الشرق” و”الجبهة الثورية” (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسة).

وأوضح مجلس السيادة، أن عضو مجلس السيادة، المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، وقع الاتفاق عن الحكومة، ووقع عن مسار الشرق رئيس الوفد أسامة سعيد، والقيادي في “الجبهة الشعبية المتحدة” خالد إدريس.