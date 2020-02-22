ايران.. تمديد فترة التصويت بالانتخابات البرلمانية حتی الحادية عشرة ليلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مددت اللجنة الانتخابية الايرانية مهلة الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية ، عدا محافظة جهارمحال وبختياري (جنوب غربي ايران) ، ساعة أخری للمرة الثالثة، لتنتهي عملية الاقتراع عند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم الجمعة.

هذا وكان الموعد النهائي لعملية الاقتراع ينتهي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

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ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.

وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الايرانية من اعلى المستويات في دول العالم، وكانت اعلى نسبة من المشاركة هي الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وادناها هي السابعة في العام 2004 بنسبة 51.21 بالمائة، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة 60.53 بالمائة.

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