صبير: فترة الولاة العسكريين تستهدف تأمين الخدمات

قال اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، والي ولاية الجزيرة المكلف، إن فترة حكم الولاة العسكريين تستهدف تأمين الخدمات للمواطنين. معلناً اعتزام لجنة أمن الولاية إنشاء مركز شرطة بحي مارنجان.

جاء ذلك بحسب (سونا)، لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم على شرف تكريمه بمسجد مارنجان حلة حسن بمحلية مدني الكبرى اليوم بحضور اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين، مدير شرطة الولاية، مؤكداً أن التكريم الحقيقي هو وجود المسؤول بين المواطنين وتقديم الخدمة لهم كحق وليس مكرمة.

وأكد الأستاذ صلاح حاج بخيت، ممثل أهالي المنطقة ولجنة المسجد، أن زهد الوالي في التكريم يؤكد شعار (هي لله) الحقيقية لخدمة المواطن وليس للمصالح الدنيوية التي سادت طوال الثلاثين سنة الماضية، مشيراً إلى حب أهالي مارنجان للوالي قائلا: “السودان يقول شكراً حمدوك والجزيرة تقول شكراً حنان”.

Advertisements

وعبر بخيت عن إشادته بأداء شرطة الولاية في توفير الدوريات لمحاربة الجريمة والسرقات.

من جانبه أكد مدير شرطة الولاية أن التكريم من قبل المواطنين يحفز لبذل مزيد من الجهود لخدمة إنسان الولاية المعطاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)