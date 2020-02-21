ضبط عربات ومواتر غير مقننة بشمال كردفان

تمكنت آلية مكافحة المركبات والمواتر الغير مقننة بشمال كردفان والتي تضم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والشرطية والدعم السريع تمكنت من ضبط عدد من المركبات والمواتر الغير مقننة بمدينة الابيض.

وأوضح العميد شرطة اسامة عوض محمد كرار مدير دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة رئيس آلية مكافحة وتهريب المركبات والمواتر الغير مقننة بالولاية في تصريح بحسب (سونا)، ان تشكيل الآليه جاء بقرار من السيد والى ولاية شمال كردفان المكلف سعادة اللواء ركن الصادق الطيب عبدالله والخاص بعمل هذه الآلية لمدة عشرة ايام لكل المركبات والمواتر الغير مقننة بالولاية.

Advertisements

واضاف ان عدد المخالفات للعربات في اليوم الاول لعمل الآلية بلغ 12 عربه و19 موتر وقال ان الآلية ستقوم بتطبيق كافة الاجراءات الخاصة بها ودون إستثناء وفقاً للقانون واشاد بدعم والي ولاية شمال كردفان المكلف والسيد مدير شرطة الولاية علي الدعم المالي والاسناد والمؤازرة لافتا إلى أن العمل بدا بثلاثة محاور مع تكثيف للعمل الميداني للآلية.

و كشف انه سيتم رفع تقارير يومية للسيد مدير شرطة الولاية والسيد والي الولاية وقال “عملنا الحسم والسرعة والانضباط العالي والهمة و المسؤولية” و اشار ان كل من يعارض عمل الالية يفتح في مواجهته بلاغ معارضة للسلطات المنفذة لامر الالية مبينا ان هناك أوامر تفتيش جاهزة لتفتيش المنازل وكل الاماكن بالولاية و محلية شيكان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)