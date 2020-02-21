المنتخب الوطني للشباب يخرج من البطولة العربية

ودع المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم بطولة العرب لمنتخبات تحت (20) سنة، عندما خسر أمام السنغال اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه الخسارة ودع شباب صقور الجديان المنافسة عقب هزيمتهم الأولى من ليبيا بهدفين دون رد.

و سيواجه المنتخب نظيره الإماراتي يوم الاثنين في استكمال مبارياته بالمرحلة الأولى.. وبالمقابل ارتفع السنغال إلى (4) نقاط عقب تعادله سلبيا مع الإماراتي في الاستهلال.

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وقال الفرنسي منير لهباب المدير الفني لمنتخب الشباب السوداني بحسب (سونا، ان لاعبيه التزموا بالتوجيهات طوال نصف الساعة الأولى من المباراة، وفي الشوط الثاني أجروا عدداً من المعالجات التي قادت لتحسين الاداء، ورأى لهباب ان مستوى المنتخب في تطور مضطرد منذ توليه المهمة قبل اسبوعين.

وقال إن المشاركة الحالية قدمت له رؤية جيدة وأمنت له مواصلة عدد من اللاعبين في كلية المنتخب الذي ينتظره إستحقاق إقليمي عبر بطولة سيكافا التي يستضيفها السودان، وتصفيات أمم إفريقيا للشباب في جيبوتي 2021م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)