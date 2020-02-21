سرقة ونهب لمواطنين بطريق الرهد-كرتالا

التاريخ: 21-فبراير-2020 فى : حوادث 7 مشاهدة تعرض مواطنون من محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان صباح اليوم إلى سرقة ونهب مسلح لقطاع طرق راح ضحيته أحد المواطنين وأصيب ثلاثة آخرون. وتوفي المواطن حسب الرسول حمد النيل المهدي (52) عاماً بطلق ناري وأصيب ثلاثة آخرون من قبل مجهولين اعترضوا طريقهم بمنطقة قسم الله الغابية بالقرب من سوق كرتالا بمحلية هبيلة بولاية جنوب كردفان. Advertisements وتم تدوين بلاغ ضد مجهول بقسم شرطة كرتالا (دائرة الإختصاص) بحسب (سونا)، فيما استقبل قسم شرطة محلية الرهد بشمال كردفان جثمان القتيل لاستخراج أورنيك (8) وأمر التشريح بصدد مواراته الثرى بالرهد مسقط رأسه. وتعود التفاصيل وفقاً لأحد معارف المتوفى، إلى أن القتيل يعمل في تجارة المحاصيل والحبوب الغذائية بأسواق جنوب كردفان المتاخمة لمحلية الرهد وأثناء عودته وآخرين على لوري سفري اعترض طريقهم مجهولون وهددوهم بالسلاح مع الضرب العشوائي، مما أدى إلى وفاة القتيل في الحال وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم سائق اللوري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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