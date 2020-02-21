سوداكال يطلب من المستقيلين التراجع

التاريخ: 21-فبراير-2020
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شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة في أزمة نادي المريخ الإدارية، بعد الاستقالات المفاجئة التي دفع بها الرباعي علي أسد، محمد موسى الكندو، هيثم الرشيد وخالد أحمد المصطفى.
وبحسب صحيفة الصيحة، كشف مصدر موثوق، أن رئيس النادي آدم سوداكال طلب من المستقيلين سحب استقالاتهم والعودة لممارسة عملهم بالنادي حفاظاً على استقرار المجلس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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