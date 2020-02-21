صقور الجديان تحافظ على تصنيفها الدولي

حافظ منتخبنا الوطني على تصنيفه الدولي، محتلاً المركز (128) للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في التصنيف الذي اصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير الجاري، وجاء في المركز 35 إفريقياً.

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في الوقت الذي حافظ فيه المنتخب السنغالي على صدارته الإفريقية (20 عالمياً)، تونس ثانياً (27) عالمياً)، نيجيريا ثالثاً (31 عالمياً)، الجزائر رابعاً (35 عالمياً)، والمغرب خامساً (43 عالمياً).

وعلى مستوى العالم بحسب صحيفة آخر لحظة، جاء المنتخب البلجيكي في الصدارة، فرنسا ثانياً، البرازيل ثالثاً، انجلترا رابعاً، أورغواي خامساً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)