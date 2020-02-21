عاجل.. الشرطة تؤكد عدم استخدامها اسلحة نارية في تفريق احتجاجات بالخرطوم

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الجمعة 21 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أكدت وزارة الداخلية السودانية، ان القوات الشرطية التي تصدت لاعمال شغب صاحبت المسيرة السلمية أمس، لم تستخدم اسلحة نارية. وقالت في بيان اليوم (الجمعة) أن مجموعات محدودة متلفتة قامت بكسر السياج الواقي في شارع القصر والتعدي علي السيارات والممتلكات الخاصة، مما ادى إلى اصابة 60 شخصا. وأضاف (البيان) إن تلك المجموعات اعتدت علي قوات الشرطة بالحجارة، اثناء تأمين المسيرة وحماية الممتلكات بإشراف النيابة ميدانيا للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع وحدثت اصابات متفاوته لعدد من المواطنين. وشهدت الخرطوم امس الخميس مواكب شارك فيها الالاف احتجاجا على فصل ضباط بالجيش السوداني. وأكدت الداخلية إن هنالك توجيهات صارمة لقوات الشرطة بعدم استخدام الاسلحة النارية ضد المتظاهرين السلميين. واوضحت أن قوات الشرطة مارست سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني وحرصا علي الوضع الامني من الانفلات وإشاعة الفوضي و تم استخدام القدر المناسب من القوه وفقا للإجراءات القانونية.
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