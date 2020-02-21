شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وفدا متعدد الأديان يضم حاخاماً يهوديا.

واحتفت الصفحة بهذه الخطوة السعودية التي تحدث للمرة الأولى، وقالت في تغريدة على موقع تويتر: “لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان”. القدس العربي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستقبل حاخاماً يهودياً في قصره.. وإسرائيل تحتفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.