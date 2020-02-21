تعليق مثير من رئيس إتحاد كرة القدم د. شداد علي قرار كأس بإعلان المريخ بطلا لدوري ٢٠١٨

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علق الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني علي كسب المريخ لشكواه في محكمة التحكيم الرياضية كأس ضد اتحاد الكرة (طاعنا) في عدم قانونية مشاركة لاعب المريخ الفاشر(هشام جنيه) والذي صدر امس الخميس وقال شداد ان اتحاده ملزم بتنفيذ القرار الذي وصله من كأس مساء أمس مضيفا ام اي شخص متضرر من لجان الاتحاد السوداني من حقه ان يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية وأشار إلى أن كأس تعتبر أعلى جهة عدليه لفض النزاعات

جدير بالذكر أن اعتماد الاتحاد السوداني نتيجة مباراة الأزمة، تسبب في تساوي المريخ والهلال في عدد النقاط، قبل أن يحصل الفريق الأزرق على اللقب بتفوقه عبر المواجهات المباشرة