سقوط عربة دفار في النيل بـ(أبو حمد)

التاريخ: 21-فبراير-2020
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أنقذت العناية الآلهية سائق عربة دفار من الموت، بعد أن سقطت عربته من على متن بنطون حجرمقل بمدينة أبو حمد بولاية نهر النيل.
وهوى الدفار في النيل لعدم قيام سائق الدفار بسحب الفرامل، مما أدى إلى تحرك الدفار من أعلى البنطون وسقوطه في النيل وسط ذهور المواطنين بمنطقة الجزيرة مقرات.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تدافع المواطنون وقاموا بانقاذ السائق كما تم انتشال العربة الدفار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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