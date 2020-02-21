الإعتداء على محامي أثناء سرقة منزله

التاريخ: 21-فبراير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة تسلل لص إلى منزل محامي بمنطقة “الشليخة” بشرق النيل، وقام بسرقة مبلغ (75) ألف جنيه من داخل منزله ووفقاً لإفادات مصدر، فإن اللص تمكن من التسلل إلى المنزل وقام بسرقة مبالغ مالية، وأثناء عملية السرقة استيقظ صاحب المنزل على حركة اللص، وتمكن من القبض عليه، وقام اللص بقاومته، ومن ثم استل سكينه وسدد طعنة للمحامي وفر هارباً. Advertisements وتم إسعاف المحامي إلى المستشفى لتلقي العلاج بموجب أورنيك (8) جنائي، وتدوين بلاغ بالحادثة بقسم شرطة “حلة كوكو”. وبحسب صحيفة آخر لحظة، باشرت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهم ودونت في مواجهته بلاغاً تحت نص المواد (139/143) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم والإرهاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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