منظمات تركية ترغب في تقديم خدمات بجنوب كردفان

ترغب منظمات تركية في تقديم خدمات بجنوب كردفان، حيث استقبل الأمين العام لحكومة جنوب كردفان موسى جبر محمود، وفد المنظمات التركية برئاسة الملحق الديني لسفارة تركيا بالسودان د. مصطفى ددش.

وقال جبر في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، عقب اللقاء: وصل وفد رفيع المستوى لدولة تركيا برئاسة الملحق الديني د. مصطفى ومنظمة وكالة التنمية، ومنظمة الرباط يحملون بشريات لمشروعات تنموية خدمية نطمع أن توفر للمواطنين أفضل الخدمات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)