ضبط دقيق مدعوم مهرب بالأبيض

تمكنت آلية مراقبة الدقيق بولاية شمال كردفان بالتنسيق مع الحرس الجامعي بجامعة كردفان من ضبط عدد من جوالات دقيق مهربة من إحدى المخابز بخورطقت الواقعة شرق الأبيض. وقال رئيس الآلية محمود بكري في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، أن معلومات افادت بأن هناك عملية تهريب للدقيق المدعوم والتي تخدم شريحة طلاب جامعة كردفان وهي عبارة عن الحصة اليومية المخصصة للمخبز، مشيراً إلى أن الحرس الجامعي تمكن من ضبط الدقيق المهرب بواسطة وكيل المخبز وتحفظ عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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