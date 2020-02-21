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وقفة احتجاجية بالخرطوم مناهضةً لقيام سد النهضة

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التاريخ: 21-فبراير-2020

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وقفة احتجاجية بالخرطوم مناهضةً لقيام سد النهضة

 

أطلقت مجموعة من نشطاء السلام بإقليم الفونج بولاية النيل الأزرق دعوة لإقامة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بولاية الخرطوم الثلاثاء المقبل بمشاركة واسعة من أهل الإقليم قبل توقيع الاتفاق النهائي نهاية فبراير.

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ونبهت إلى الكوارث البيئية والمخاطر التي تحدث من قيام سد النهضة وأشارت إلى تمسك إثيوبيا بـ(72) مليار متراً مكعباً لملء السد رغم علمها بطبيعة الأرض البركانية التي يقام عليها السد.

 

وجاء في البيان الذي صدر من المجموعة بحسب صحيفة آخر لحظة، أن مشروع سد النهضة لا يحمل للسودان أي فوائد وأنه يهدد بفناء حياة الإنسان والحيوان وخاصة بأقليم النيل الأزرق الذي يجاور دولة إثيوبيا ولا يبعد هذا السد سوى (16) كيلو متراً من الحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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