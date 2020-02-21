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زيادة جديدة في رسوم العمرة عن طريق البحر

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التاريخ: 21-فبراير-2020

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زيادة جديدة في رسوم العمرة عن طريق البحر

قررت شركات تعمل في مجال خدمات السياحة، تطبيق زيادة جديدة في رسوم العمرة للمغادرين عن طريق البحر ابتداءً من رحلة اليوم، فيما اتهم عدد من أصحاب الوكالات إدارة الحج والعمرة بممارسة ذات السلوكيات السابقة في النظام المعزول، خاصة في تحصيل الرسوم.

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وبررت الشركة الزيادة على رسوم العمرة بحسب صحيفة آخر لحظة، لقرار الإدارة العامة للحج والعمرة الصادر مؤخراً والخاص بسداد رسوم المغادرة والخدمات الأمنية عن طريق الشركات الناقلة بالبحر للإدارة العامة للجوازات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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