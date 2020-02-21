التربية: لا يحق لأي جهة فرض رسوم على التلاميذ

أعلن وزير التربية والتعليم الاتحادي البروفيسور محمد الأمين التوم تمسكه بمجانية تعليم الأساس، اعتباراً من العام القادم، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة مهما كانت فرض رسوم على التلاميذ.

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وقال التوم لدى مخاطبته اللقاء التفاكري مع أصحاب المصلحة حول مستقبل التعليم بولاية غرب كردفان بحسب صحيفة آخر لحظة، إن على الحكومة توفير كل مطلوبات العملية التعليمية دون مقابل، مع التأكيد على توفير مقعد دراسي لكل طفل بلغ سن السادسة من العمر.

وأضاف قائلاً: إذا لم تنفذ الحكومة الانتقالية هذا الالتزام فستكون كسابقاتها في الحكم ومن حق الشعب محاسبتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)