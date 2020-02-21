المريخ يقرر إقالة أبو عنجة ويعين الضو قدم الخير مدرباً عاماً

قرر المريخ إقالة المدرب الوطني جمال أبو عنجة من منصبه والإبقاء على الضو قدم الخير وتكليفه بمنصب المدرب العام في النادي للعمل ضمن الطاقم الفني الذي يقوده التونسي أمين المسلمي والمعد البدني الألماني توماس مويير.

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وبحسب صحيفة الصيحة، طلب التونسي المسلمي من إدارة النادي التعاقد مع مدرب مساعد تونسي إلى جانب مدرب الحراس، ولم يفصل المجلس في طلبه حتى اللحظة حيث ينتظر أن تتم دراسته في الفترة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)