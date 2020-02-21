الفاتح النقر: برمجة الممتاز الحالية غير عادلة

التاريخ: 21-فبراير-2020
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انتقد الفاتح النقر مدرب الهلال برمجة الدوري الممتاز في الجولة الثانية، وخاصة موعد مباراة فريقه في الأسبوع الخامس.
وقال النقر إنها لم توفر العدالة، خصوصاً أن فريقه لن يجد راحة كافية ليسترجع لاعبيه بعد مباراته الكبيرة من العيار الثقيل أمام الأمل عطبرة بالأسبوع الرابع.
وبحسب صحيفة الصيحة، سيسافر الهلال إلى نهر النيل إلى مدينة عطبرة تحديداً، في الأسبوع المقبل لمواجهة مضيفه الفلاح العطبراوي في يوم 25 فبراير الجاري، وذلك بعد 72 ساعة فقط من مباراته أمام الأمل العطبراوي في يوم السبت بملعب استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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