عمامة “ترباس” الأطول في العالم

عُرف عن الفنان الكبير كمال ترباس اهتمامه بالمظهر العام للفنان، وحرصه على الظهور هو وأعضاء فريقه الموسيقي بشكل أنيق، فهو في الغالب يرتدي الزي الشعبي لأهل السودان الجلابية، ويضع فوقها العباءة ويضع على رأسه عمامة كبيرة ناصعة البياض ذات أمتار تسعة، اشتهر بها في الأوساط الفنية والصحفية ووسط جمهوره حتى صارت معلماً يميزه عن غيره من الفنانين. قال عنها ترباس نفسه “إنها تميزه عن غيره فحتى في جواز سفره تم استثناؤه ليتصور بعمامته.

وتعتبر عمامة كمال ترباس المميزة بحسب صحيفة الصيحة، هي الأطول في العالم، إذ أنها الوحيدة التي يصل طولها إلى عشرة أمتار متفوقاً في ذلك على العمامة التي يرتديها السيخ في الهند والتي تصل في أقصى حالاتها إلى سبعة أمتار مع اختلاف المواد التي تدخل في صناعتها، الأمر الذي اعتبره المتابعون عبارة عن علامة فارقة لهذا الفنان مع اعتبارها العمامة الأطول في العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)