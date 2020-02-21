شركة أمريكية لتدوير النفايات بالجزيرة

أعلن والي الجزيرة اللواء الركن أحمد حنان صبير أمس، عن اتفاق مع شركة “انيرجي” للطاقة الأمريكية لقيام مصنع لتدوير النفايات بشراكة إماراتية بتكلفة تصل لـ(30) مليون دولار للوحدة الواحدة، إضافة لتوفير (1800) فرصة عمل بجانب استخلاص الأسمدة والجازولين والكهرباء بما يسهم في دعم موارد الولاية.

وأوضح المستشار خالد الخويطر، أن المصنع يقوم بالمعالجات الفيزيائية والكيميائية للنفايات بدون وجود آثار سالبة للبيئة، وأشاد بدور الشيخ أحمد خليفة لقيام أول مصنع لتدوير النفايات على مستوى السودان بولاية الجزيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)