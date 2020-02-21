جامعة السودان تسحب الدرجات الفخرية من مسؤولين بالنظام السابق

كشف مصدر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عن مصادقة مجلس أساتذة الجامعة على سحب الدرجات الفخرية من عدد من الشخصيات.

وذكر المصدر، أن الإجتماع برئاسة المدير البروفيسور عوض سعد حسن في إجتماعه رقم (1/2020م-133)، صادق بناء على توصية لجنة تم تكوينها من المدير لمراجعة الدرجات الفخرية التي تم منحها لعدد من الشخصيات في الفترة السابقة، صادق على سحب الدرجات الفخرية من “علي عثمان محمد طه، محمد الشيخ مدني، الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون” لعدم تطابق أسباب منح الدرجة، بل تنطبق عليهم أسباب سحب الدرجة.

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وصادق المجلس أيضاً على سحب الدرجات الفخرية من “سمية محمد أحمد أبو كشوة، علي عمر إبراهيم فرح ود. عطيات مصطفى عبد الرحيم” لعدم تطابق الأسباب التي تمنح بموجبها الجامعة الدرجات الفخرية بحسب اللائحة الخاصة بذلك للعام 2016م.

وبحسب صحيفة الصيحة، أكد المصدر أن القرار سيصدر بعد غدٍ الأحد بعد موافقة مدير الجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)